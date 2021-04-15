Украине придется подумать над возвращением ядерного статуса, если ее не примут в НАТО - посол в Германии

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад оказать Украине современное вооружение, а также принять в НАТО. Если Запад будет медлить, на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса. Об этом посол заявил в эфире немецкой радиостанции "Deutschlandfunk", передает УНН.

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"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил. Единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец стала членом НАТО. Если бы Украина была членом НАТО в 2014 году,.. до аннексии и этой ужасной войны на востоке никогда не дошло бы", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что в случае отказа Европы поддерживать Украину, государство будет вынуждено подумать о ядерном статусе.

"У Украины нет другого выбора: либо мы являемся частью союза такого, как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?" - резюмировал дипломат.

Контекст

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины заявил, что Россия осуществила постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге, что создает угрозу военной безопасности государства.

9 апреля аналитик агентства Janes Томас Баллок заявил, что как минимум четырнадцать подразделений сухопутных войск России и системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" переместились или перемещаются в район границы с Украиной.

Ранее в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся "в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным".

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что "Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы".

Справка

24 октября 1991 года Верховная Рада Украины приняла заявление о безъядерном статусе государства.

Весной 1992 года все тактические ядерные боеприпасы были вывезены в Россию, а в 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в результате подписания Будапештского меморандума. Украина потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года.