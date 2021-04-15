Глава МИД Турции заявил, что Анкара не поддерживает какую-либо из сторон российско-украинского конфликта

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Турция не поддерживает какую-либо из сторон в кризисе в Украине, сообщил в четверг министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, пишет УНН со ссылкой на его интервью телеканалу NTV.

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“У нас хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Мы выступаем за решение проблемы мирным и дипломатическим путем, — сказал он в эфире телеканала NTV. Наши отношения с каждой из стран не должны влиять на отношения с другими государствами. В недопонимании между Россией и Украиной мы не поддерживаем какую-либо из сторон”.

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Между тем 10 апреля по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова оказать “необходимую поддержку” для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений. Эрдоган выразил надежду, что “тревожная эскалация... как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей”. “Мы готовы оказать в этом отношении всю необходимую поддержку”, — добавил он.

На следующий день он сообщил, что желает, чтобы Украина и Россия как можно скорее урегулировали существующие разногласия мирным путем.