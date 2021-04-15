Данилов призвал противодействовать распространению фейков и "черной" пропаганде России

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал средства массовой информации противодействовать дезинформационным кампаниям со стороны России, проверять и максимально точно подавать информацию не распространяя фейки. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Уважаемые журналисты и работники медиа! Восьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте, где одной из главных целей РФ являются украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества - все те, кто формирует позиции и являются лидерами мнений", - написал Данилов.

Детали

По его словам, в этом плане Кремль действует в строгом соответствии с канонами работы российских спецслужб в условиях военной агрессии.

"Все антиукраинские нарративы спланированы, создаются и управляются с российской территории, широко используется "черная" пропаганда, откровенные выдумки и ложь, для донесения дезинформации используются все возможные средства коммуникации, любые орудия. Весь этот информационный терроризм, информационная "пандемия" преследует единственную цель - повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность. Способствует этому и "пятая колонна" внутри нашего государства", - рассказал Данилов.

Он отметил, что платформой для массового распространения дезинформации все больше становятся не только классические средства массовой информации, но и соцсети и мессенджеры, где нет ни самоцензуры, ни редакционной политики.

"К сожалению, распространению фейков иногда бессознательно способствуют и сами СМИ, отчасти не проверяя достоверность полученных данных. С попыткой эскалации российской гибридной агрессии на Востоке Украины в геометрической прогрессии выросло количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей", - сообщил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ответственное отношение к достоверности информации приобретает сегодня первостепенное значение, является важным элементом информационной безопасности государства.

"Уважаемые журналисты, уважаемые друзья! Настоятельно просим взвешенно и максимально точно подавать информацию в период активизации пропагандистской кампании со стороны РФ, не поддаваясь на провокации и не подыгрывая дезинформационное кампаниям, цель которых - ослабить нашу способность противостоять врагу", - призвал Данилов.

Дополнение

Ранее Данилов сообщал, что сообщения российских СМИ и боевиков о "подготовке Украины наступления на Донбассе" 15 марта являются "какой-то мантрой".

Также он заявлял, что в Украине на сегодня нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем.

В прошлом году Данилов сказал, что в Украине продолжается мощная информационная война со стороны Российской Федерации. Служба внешней разведки Украины 10 июля обнародовала заявление, в котором отметила, что Россия продолжает информационные спецоперации в Украине и пытается использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Со своей стороны Россия обвиняет Украину в "агрессии" и "провокациях".