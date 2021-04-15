МИД Латвии в Укаине: мы не призываем к деэскалации "обе стороны"

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Есть только одна сторона, которая усиливает эскалацию на востоке Украины и у ее границ. Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы не призываем (к деэскалации - ред.) обе стороны, потому что есть только одна сторона, которая усиливает эскалацию, есть только одна сторона, которая осуществляет военное давление и увеличивает военное присутствие. Я думаю, что это послание, которое мы должны сказать как международное сообщество ", - заявил министр.

Детали

Так, Ринкевичс подчеркнул, что "прямого военного нападения на Украину - не потерпит ни одно международное сообщество".

"Я верю, что усилия, направленные на то, чтобы отговорить российское руководство, которые были сделаны лидерами многих наших стран, входящих в НАТО и ЕС, мы очень приветствуем и поддерживаем, - мы действительно верим, что они окупятся. Но если произойдет досадный поворот событий, то нам действительно нужно вернуться к самым жестким мерам, которые есть в распоряжении ЕС - секторальным санкциям, я не думаю, что сейчас самое время помещать пару офицеров в "черный список" и думать, что задача выполнена", - отметил дипломат.

Также по его словам ЕС продолжит оказывать помощь любым возможным способом, с политической, дипломатической позиции.

Справка

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии на этой неделе посещают Украину .

Визит имеет цель продемонстрировать солидарность Эстонии, Латвии и Литвы с Украиной на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации, в том числе опасного наращивания военного присутствия вблизи украинских границ, существенного обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и массированной российской пропаганды.