Арахамия считает, что Саакашвили нужно представительство в парламенте

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за то, чтобы общественная организация Михеила Саакашвили "Офис простых решений" имела представительство в парламенте. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Хард с Влащенко", передает УНН.

Работу организации Саакашвили он вообще оценил на четыре с минусом и рассказал, что нужно для улучшения их работы.

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"Им нужно больше политического представительства внутри парламента, потому что большинство их инициатив по изменению законодательства. Нужно теснее работать", - сказал Арахамия.

Справка

Общественная организация "Офис простых решений и результатов" готовит предложения законодательных изменений для Национального совета реформ Украины - специального консультативного органа при Президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации. ОО "Офис простых решений" было основано 3 июня 2020 года Михеилом Саакашвили и Александром Ольшанским.

Дополнение

Ранее Арахамия говорил, что это он просил Президента Владимира Зеленского восстановить украинское гражданство Саакашвили, которого его лишил Петр Порошенко. Вместе с тем именно восстановление украинского гражданства помешало правоохранителям Грузии привлечь к ответственности Саакашвили за инкриминируемые преступления.

Арахамию связывают с грузинским бизнесом в Украине, в частности "Индустриальной группой Грузии" Давида Бежуашвили, который во времена президента Саакашвили получил свои главные активы (Кутаисский автозавод и Ткибульский уголь). Сам Арахамия не комментирует связей с грузинским бизнесменом, которому досталась концессия херсонского порта.

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Не все члены фракции "Слуги народа" поддерживают экспансию Саакашвили на Украину. По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, Саакашвили продвигает лоббистские проекты, грубо вмешивается в работу государственных органов Украины и дестабилизирует целые отрасли украинской экономики. В общем, по ее убеждению, он работает против Украины

Политологи считают, что Саакашвили входит в политическую группу Рината Ахметова.

Дополнительно

В марте из "Укрзализныци" был уволен Иракли Эзугбая. При президенте Саакашвили он руководил железной дорогой Грузии, а с сентября прошлого года назначен управлять грузовыми перевозками в украинской железной дороги.

По результатам 2020 года убытки "Укрзализныци" на грузовых перевозках составили 8 млрд грн, в том числе из-за решения Эзугбая снизить тарифы.

Накануне назначения в "Укрзализныцю" Эзугбая руководил компанией "Дженерал контейнер сервисес", которая занимается грузовыми перевозками именно на "Укрзализныце" и входит в "Индустриальную группу Грузии". Вероятно контейнеры курсируют по украинской железной дороге и в херсонский порт, который в концессии этой грузинской компании, а потому снижены тарифы "Укрзализныци" на грузовые перевозки могли дать им дополнительные прибыли и выгоды.

Но кроме СМИ, ни один антикоррупционный орган, включая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПКА) на указанные схемы и миллиардные убытки "Укрзализныци" не реагирует и отмалчивается.

Как сказал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, в НАБУ есть целый отдел детективов, которые должны были противодействовать коррупции в "Укрзализныце", однако никаких результатов нет.

Отметим, что содержание НАБУ обходится украинцам ежегодно в 1 млрд грн, из которых более 760 тыс. - это зарплаты детективов и сотрудников бюро, в том числе и Дениса Гюльмагомедова , который должен был присматривать за "Укрзализныцей", в место этого был занят разработкой и презентацией мобильного приложения для фонда "Возрождение" Джорджа Сороса.