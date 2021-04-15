Рада поддержала законопроект о конституционной процедуре с учетом заключения Венецианки

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 4533 о конституционной процедуре. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

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"Нами учтены такие замечания, представленные Венецианской комиссией: во-первых, мы исключили норму об увеличении количества голосов, необходимых для решения КСУ. Во-вторых, по рекомендации Венецианской комиссии мы доработали градацию санкций в отношении судей КСУ в рамках дисциплинарного производства с учетом принципа пропорциональности... Мы предусмотрели предоставление Конституционному Суду полномочий нормировать процедуру рассмотрения вопросов, которые не урегулированы законом о конституционной процедуре. Таким образом мы полностью выполнили требование об автономии КСУ в урегулировании вопросов его деятельности", - заявила народный депутат и заместитель председателя комитета, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Детали

Так, проект закона вводит прозрачную процедуру привлечения судей Конституционного Суда к дисциплинарной ответственности с градацией дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести совершенного судьей правонарушения.

Документом предусмотрено предоставление Конституционному Суду полномочия нормирования процедуры рассмотрения вопросов, которые не урегулированы законом о конституционной процедуре, при этом с запретом принятия подзаконных актов, которые бы противоречили закону.

Предполагается, что КСУ сможет без ограничений отступать от своих предыдущих юридических позиций в случае привлечения судьи КСУ к уголовной ответственности, связанной с принятием решения, в котором выражено такую позицию.

Законопроект предусматривает сохранение существующего порядка принятия решений десятью голосами судей КСУ.

Дополнение

В конце марта Венецианка обнародовала заключение, в котором положительно оценила законопроект о конституционной процедуре, но недостатки тоже заметила.

Законопроект № 4533 был наработан рабочей группой КСУ по урегулированию "конституционного кризиса". Документ предусматривает ряд нововведений.

Как сообщал УНН, так называемый "конституционный кризис" начался 27 октября. Тогда Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

9 декабря Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением КСУ от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с КСУ. Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного Суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, касающиеся решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

Это последовало после обращения 25 ноября Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

В то же время Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил уволить всех судей КСУ, приняаших соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Впоследствии Президент отозвал свой законопроект, который, к тому же, критиковали в Венецианке.