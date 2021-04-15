США ввели санкции в отношении пяти лиц и трех организаций из-за российской оккупации Крыма

КИЕВ. 15 апреля. УНН. США ввели санкции в отношении пяти физических и трех юридических лиц, связанных с оккупацией Россией Крымского полуострова и серьезными нарушениями прав человека в Крыму. Об этом говорится на сайте Минфина США, передает УНН.

Цитата:

"Эти действия, предпринятые в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, демонстрируют твердое обязательство международного сообщества привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии Крыма. Эти меры являются дополнительной ценой для России за ее насильственную интеграцию с Крымом и подчеркивают злоупотребления, имевшие место при попытке аннексии Россией. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке суверенитета Украины: Крым - это Украина", - заявила глава Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) - санкционного подразделения Минфина США Андреа Гацки.

Детали

Так, под санкции США попали юридические лица, связанные со строительством "Крымского" моста, это: Леонид Кронидович Риженкин, "Ленпромтранспроект" и Общество с ограниченной ответственностью "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

Также в санкционный список попали несколько российских чиновников, как указывают в Минфине США, причастных к оккупации Крыма: Кулинич Лариса Витальевна; Павел Леонидович Каранда; Леонид Михайлюк и Владимир Николаевич Терентьев.

Кулинич является российским так называемым "министром имущественных и земельных отношений" в оккупированном Крыму.

Каранда, гражданин России, является так называемым "министром внутренних дел" в оккупированном Крыму.

Михайлюк, гражданин России, является так называемым "начальником Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ)" в оккупированном Крыму и Севастополе.

Терентьев, гражданин России, является так называемым "начальником Главного управления Следственного комитета" в оккупированном Крыму.

С введением санкций вся собственность и интересы в собственности этих физических и юридических лиц, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы.

Дополнение

После российской оккупации Крыма, США и ЕС в марте 2014 года начали вводить санкции. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного количества россиян, имевших отношение к событиям на аннексированном полуострове. Эти санкции регулярно расширяют в связи с событиями на Донбассе.

В американских дипломатических кругах указывали, что США отменят "крымские" санкции лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине.