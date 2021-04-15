Рада поддержала законопроект, который поможет МВД сэкономить на постановлениях о штрафах

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг приняла за основу законопроект № 5058 об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений. Решение поддержали 313 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 279-1 и 291 КоАП.

В частности, предлагается установить, что постановление о наложении административного взыскания направляется нарушителю заказным письмом с уведомлением только в случае, если оно не было выполнено путем оплаты штрафа в течение 15 рабочих дней со дня его вынесения.

Основанием вступления постановления в законную силу будет считаться в том числе ее выполнение, то есть уплата штрафа.

Так, авторы законопроекта утверждают, что сегодня на автодорогах Украины действует автоматический режим привлечения к ответственности, согласно которому запись отдельных видов правонарушений проводится "стационарными" комплексами, и режим фотосъемки (видеозаписи).

Для нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней скидка 50% - потому абсолютное большинство автолюбителей не дожидаясь "писем счастья" в первые дни после возбуждения выполняют вынесенные постановления и оплачивают штрафы.

В то же время, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, оригинал постановления о привлечении к административке независимо от погашения штрафа обязательно направляется на почтовый адрес владельца или надлежащего пользователя транспортного средства.

Как отмечается в пояснительной записке, только в 2020 году общие расходы Департамента патрульной полиции на печать и отправку постановлений о наложении административных взысканий по делам об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, составили 60,4 млн грн. За январь 2021 года расходы на печать и услуги АО "Укрпочта" составляют уже 4,8 млн грн.

Что было раньше

Напомним, в конце марта правительство усовершенствовало способы оплаты парковочных услуг. Рассчитаться теперь можно в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания.