МИД России "просит не считать" военные учения у границ Украины проявлением агрессии

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Российские дипломаты призывают западных партнеров не рассматривать учения российской армии вблизи границ Украины как проявление агрессивных намерений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет УНН.

Детали

“Уже вторую неделю наши дипломаты в Москве и Вене призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений”, — сказала представитель МИД РФ.

Захарова заявила, что масштабы учений якобы “гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО, которые проходят как у границ Украины, так и на ее территории”.

Представитель МИД РФ призвала партнеров, прежде всего Германию и Францию, не участвовать в якобы “пропагандистской кампании вокруг никому не угрожающих мероприятий”, а сосредоточиться на том, чтобы “побудить власти Украины к деэскалации”.

Контекст

7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По запросу Украины, страны ОБСЕ встретились 10 апреля, чтобы запросить у России разъяснения о наращивании силы на границах Украины и во временно оккупированном Крыму. Как сообщили в миссии США при организации, данный запрос информации был составлен в соответствии с Венским документом в надежде снизить риски конфликта.

Россия проигнорировала заседание.

Франция и Германия выступили с заявлением, в котором написали, что поддерживают Украину и “сожалеют о такой позиции РФ”. Текст заявления был размещен на сайте постоянного представительства Германии.

Позже в МИД Украины отреагировали на отказ РФ принять участие в заседании ОБСЕ.