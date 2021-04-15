ВР поддержала законопроект о введении стимулов в индустриальных парках

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг приняла за основу законопроект № 4416-1 о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках. Решение поддержало 260 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

"Целью законопроекта является содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков для превращения их в движущую силу экономического и промышленного развития путем внедрения ряда инвестиционных стимулов, соответствующих современным мировым тенденциям и повышающих конкурентоспособность отечественных индустриальных парков", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом, в частности, предлагается определить объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка. К ним относятся:

- офисы управляющей компании, финансовые учреждения, объекты маркетинга и рекламы;

- учреждения высшего, профессионального перед высшим и профессионального (профессионально-технического) образования;

- бизнес-кампусы, акселераторы, фонды, компании-резиденты, лаборатории по развитию инновационных технологий;

- многоцелевые залы для проведения научных конференций и других мероприятий;

- пожарные части;

- озелененные территории;

- производственные здания и сооружения;

- инженерные здания и сооружения;

- другие объекты, не запрещенные действующим законодательством.

Документом также предлагаются следующие стимулы для индустриальных парков:

- компенсация управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков пятидесяти процентов затрат на подключение и присоединение к электросетям;

- компенсация участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности;

- частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создании производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

Что было раньше

Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз еще в феврале предоставил положительные выводы относительно соответствия двух законопроектов, предусматривающих создание и стимулирование деятельности индустриальных парков в Украине.