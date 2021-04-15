Рада поддержала второй антирейдерский закон

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 3774 относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов, передает УНН.

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"Мы хотим внедрить практику информирования владельца компании о регистрационное действии, которое произошло с его активами... Мы хотим сделать, чтобы это было онлайн, чтобы владельцы сразу знали, что происходит с их имуществом. Проектом закона изменяется или отменяется внедренная рейдерская схема: когда меняют директора предприятия на основании заверенного нотариального протокола общего собрания, где удостоверяются исключительно подписи главы и секретаря собрания. Мы хотим сделать, чтобы проявлялись на подлинность подписи всех участников собрания, которые имеют возможность принять решение", - сказал нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис во время представления законопроекта в парламенте.

Детали

"Целью принятия проекта Закона является введение ряда антирейдерских мероприятий и установления действенных предохранителей с целью предотвращения противоправного захвата предприятий и незаконного завладения недвижимым имуществом", - говорится в пояснительной записке.

Проектом Закона предлагается:

- предоставить Минюсту право запрещать проведение регистрационных действий на период рассмотрения жалобы на регистрационные действия (решения), что позволит оперативно останавливать начатый рейдерский захват, блокировать искусственное создание фигуры добросовестного приобретателя и обеспечивать надлежащее выполнение принятого Минюстом по результатам рассмотрения жалобы решения;

- устранить искусственные барьеры для рассмотрения Минюстом по сути жалоб на регистрационные действия (решения), создав надежное институциональное основание для рассмотрения практически всех жалоб, содержащих базовую информацию о жалобщике и обжалуемое регистрационное действие;

- усовершенствовать процедуру рассмотрения жалоб, устранить положения, которые позволяли недобросовестным лицам блокировать рассмотрение жалоб Минюста, ввести обязательность обнародования принятых министерством решений на официальном веб-сайте;

- ввести правило о приостановлении течения срока на обжалование в случае возврата жалобщику ненадлежаще оформленной жалобы (на период между датой подачи жалобы и датой ее возвращения);

- увеличить срок на обжалование регистрационных действий (решений) - с 60 дней до 3 месяцев с одновременным введением предельного срока (3 года со дня проведения обжалуемого регистрационного действия), по истечении которого право на соответствующее административное обжалование не может быть реализовано;

- отменить процедуру остановки рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

- усовершенствовать правила подписания решений общего собрания участников юридического лица, установив, что протокол собрания о смене руководителя должен быть подписан участниками, которые голосовали за соответствующее решение и голосов которых достаточно для его принятия;

- ввести возможность проведения отдельных регистрационных действий в отношении физических лиц - предпринимателей и юридических лиц без вмешательства человека;

- ввести правило о том, что сделка о расторжении договора аренды земли сельскохозяйственного назначения, по которому арендатором является юридическое лицо, провозглашается по умолчанию значительной, то есть требует предварительного решения общего собрания участников о предоставлении согласия на его заключение.

Что было раньше

Как сообщал УНН, Временная специальная комиссия ОП по вопросам защиты прав инвесторов сообщала, что готовит первые законопроекты, которые защитят украинский бизнес от рейдерства.

Первый антирейдерский закон нардепы приняли в октябре 2019 года.