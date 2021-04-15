Париж подтвердил участие Меркель в переговорах Зеленского и Макрона - СМИ

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Официальный Париж подтвердил участие Канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время встречи президентов Украины и Франции. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце, одной из тем станет обсуждение отношений с Россией, передает УНН.

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"Президент Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце, и они пообщаются с госпожой Меркель, которая присоединится к ним по видеосвязи", - приводит агентство слова источника.

Контекст

Владимир Зеленский планирует посетить Париж 16 апреля и обсудить с Эммануэлем Макроном ситуацию на Донбассе. Как передает KyivPost со ссылкой на посла Франции в Киеве Этьена де Понсена, две важнейшие темы их беседы - наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ, особенно в части создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы. Дипломат отметил, что Франция обеспокоена действиями России. По его словам, российское подкрепление на границе с Украиной значительно отличается от того, что приходилось видеть в предыдущие годы.

10 апреля Зеленский отправился в Турцию. Там он провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства и меры по углублению двустороннего сотрудничества.