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Рада сделала первый шаг к внедрению льгот при уплате консульского сбора: кто сможет ими воспользоваться

Рада сделала первый шаг к внедрению льгот при уплате консульского сбора: кто сможет ими воспользоваться

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 4539 о предоставлении льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов, передает УНН.

Детали

Законопроектом предлагаются изменения, согласно которым за оформление в заграничных дипломатических учреждениях Украины паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I и II группы и детям с инвалидностью консульский сбор не взимается.

Также согласно предлагаемым изменениям, за совершение нотариальных действий за границей по обращениям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к категориям 1 и 2, лиц с инвалидностью I и II группы и детей с инвалидностью консульский сбор не взимается.

Что было раньше

Как сообщал УНН, с 1 ноября 2020 года в Украине электронные визы (е-визы) оформляются по новой процедуре.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, льготы, законопроект
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