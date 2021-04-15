Декретный отпуск для отца: законопроект принят

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Народные депутаты приняли в целом законопроект № 3695 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. Соответствующее решение поддержали 269 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, законопроектом предлагается обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями; устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права человека на отпуск по уходу за ребенком; создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

В частности, предлагается:

1) дополнить Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках" новым видом отпуска - отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет работодателя.

Такой отпуск предоставляется одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабе или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом)

2) определить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Кодекса законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины "Об отпусках";

3) дополнить положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде Украины и статьи 19 Закона Украины "Об отпусках" относительно права работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск;

4) дополнить положения статьи 51 Кодекса законов о труде Украины относительно возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

Что было раньше

Как сообщал УНН, законопроект был принят в первом чтении еще в декабре 2020 года.