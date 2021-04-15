Нардеп рассказал, что не так с законопроектом о развитии института старост

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Законопроект № 4535 о развитии института старост направлен на свертывание децентрализации и поселенческой сети, считает народный депутат Вадим Ивченко, передает корреспондент УНН.

Так, Ивченко раскритиковал процедуру назначения старосты сельским головой.

Цитата:

"Должна быть процедура когда назначается староста, и как избирается, и как увольняется. Не просто так - по одному "чиху" сельского головы. Это должна быть процедура и общественное обсуждение. Этот человек должен быть приближен к соответствующей территории. Поэтому "Батькивщина" не будет голосовать (за законопроект №4535 - ред.), потому что это сворачивание поселенческой сети, а не децентрализация и приближение услуг", - уверен парламентарий.

Детали

Ивченко считает, что назначение, а не демократические выборы старосты, негативно влияют на процессы сохранения сельских территорий.

"Ну разве не верно было сделать: староста, избранный людьми? Зачем вы превращаете органы местного самоуправления в ЖЭК, где глава кого хочет, того и назначает? Из этого ли он населенного пункта, или из другого, или из города, или с другой территории или области? Большинство всегда будет доминировать над меньшинством, и глава этот когда он из большого населенного пункта он будет назначать как руководителя ЖЭКа, и увольнять очень быстро", - заявил Ивченко.

Контекст

Сегодня Рада во втором чтении приняла законопроект № 4535 относительно развития института старост.