Степанов рассказал, куда жаловаться больным COVID-19 в случае ненадлежащего лечения

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, куда обращаться больным COVID-19, если они не получают надлежащего лечения или помощи, информирует УНН.

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"У нас создан контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19 - это его номер. Если у вас возникают какие-либо проблемы - звоните по этому номеру, чтобы мы могли очень быстро и профессионально разобраться. Специально для этих целей мы и создали этот номер. Мало того - на этом номере всегда дежурят наши врачи, которые смогут предоставить профессиональную консультацию", - отметил Степанов.

Детали

Министр здравоохранения также призвал больных COVID-19 не медлить с обращением к своему семейному врачу.

"Потому что у нас у всех разное представление о своем состоянии - кто-то сильно волнуется, а кто-то, наоборот, думает, что все более-менее нормально, а затем поступает в тяжелом состоянии. Поэтому лучше сразу обращаться к врачу", - подытожил Степанов.

Дополнение

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется - эпидемия идет на спад.