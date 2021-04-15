Дия Сити принята Верховной Радой в первом чтении: что нужно знать

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сегодня Парламент принял законопроект № 4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", известный также как закон о Дия City. Решение поддержали 227 народных избранников, передает УНН.

Дия City - это особый налоговый и правовой режим, направленный на ускорение развития IT-отрасли. Он предусматривает значительное снижение налоговой нагрузки на компании-резиденты, вводит современные формы взаимоотношений между рабочими и работодателями (гиг-контракты), вводит отдельные элементы английского права и предоставляет гарантии защиты инвестиций. По прогнозам авторов законопроекта, реализация инициативы Дия City увеличит долю IT-сектора в ВВП Украины до 10%, доходы IT- отрасли до 16,5 млрд долларов.

По словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, одного из авторов законопроекта Егора Чернева: "Дия City создает комфортные условия для развития IT-сферы в Восточной Европе. Сегодня мы как никогда близко к тому, чтобы сделать Украину центром притяжения IT-бизнеса и привлечения инвестиций со всего мира".

Законопроект № 4303 создавался в рамках тесного диалога с представителями IT-отрасли. Авторы получили более 300 поправок и предложений от IT-компаний и ассоциаций. Большинство из них были учтены в доработанном документе, который был поддержан сегодня в первом чтении. Также в законопроект № 4303 были включены отдельные положения альтернативных законопроектив № 4303-1 и № 4303-2.

Депутат ВР Алексей Жмеренецкий, выступая в поддержку законопроекта, отметил, что Дия City предоставляет дополнительные возможности IT-компаниям. Они могут выбрать как им работать - по старым правилам, или воспользоваться преимуществами спецрежима. "Мы хотим, чтобы в Украине открывались филиалы международных компаний, чтобы украинские бизнесы становились "единорогами", чтобы украинские IT-работники были защищены социально", - подчеркнул Жмеренецкий.

Напомним, что сегодня был принят в первом чтении законопроект № 4303, который закладывает основные правовые условия Дия City. На очереди голосования за законопроект № 5376 - налоговую часть Дия City, который зарегистрировали в ВР вчера, 14 апреля. Как отметил в фейсбук-посте министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, "учитывая пожелания IT-индустрии, эти два документа проходят процедуры рассмотрения парламентом максимально синхронизировано".