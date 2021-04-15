Укрепление партнерства США и Украины на фоне агрессивных действий со стороны России: о чем Кулеба говорил с представителем Конгресса

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом. Ключевой темой разговора стало укрепление стратегического партнерства США и Украины на фоне усиления военных угроз и агрессивных действий со стороны России. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Детали

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина высоко ценит многолетнюю двухпартийную поддержку Конгресса США, которая имеет большое значение для эффективного противодействия Украине агрессии РФ, демократических и экономических трансформаций внутри нашего государства.

Кулеба подчеркнул собенную роль Конгресса США в углублении украинско-американской безопасности взаимодействия, поддержки Украины в сфере обороны, повышении санкционного давления на Россию, в частности с целью не допустить завершения строительства Северного потока-2.

Грегори Микс заверил в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности Соединенных Штатов и в дальнейшем решительно реагировать на подрывные действия Российской Федерации.

Добавим

"Северный поток - 2" является невыгодной сделкой для Европы. Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле во время разговора с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным. Как сообщили в МИД, кроме того стороны обсудили массированное наращивание Россией своего военного присутствия вблизи украинских границ и дальнейшее развитие украинской-американского взаимодействия.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым пребывает 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.