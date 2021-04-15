Говорили об особых условиях для украинского туриста: Зеленский о переговорах с Эрдоганом

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, он заявил об обсуждении особые условия для украинских туристов. Об этом он сообщил в видеообращении по итогам заседания СНБО, передает корреспондент УНН.

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"Очень важно, что мы с ним говорим об особых условиях сегодня для украинского и турецкого туриста, гражданина. Мы говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Это очень важно", - сказал Зеленский.

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По его словам, Эрдоган признает независимость и суверенитет Украины.

"Вы слышали, что россияне сказали, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Это их личные дела, а я думаю, что нам нужно наоборот наращивать, и показать, что мы поддерживаем Турцию", - отметил Зеленский.

Дополнение

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приезжали в Турцию.

Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также Эрдоган заявил, что Турция хочет, чтобы Украина и Россия решили проблемы мирным путем.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия настоятельно рекомендует ответственным странам, включая Турцию, проанализировать якобы "воинственные заявления Киева" и предостерегает их от подпитки, как видят в Москве, "милитаристских настроений власти Украины".