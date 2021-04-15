В Офисе Президента состоялась встреча с Группой стратегических советников НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец провел онлайн-встречу с группой советников по оборонной реформе в Украине, в которую входят представители стран-членов НАТО, в частности участники обсудили обострение ситуации на востоке Украины и наращивание Россией военных сил вблизи украинской границы и во временно оккупированном Крыму. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

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“... очертил несколько вероятных сценариев дальнейших действий РФ, которые могут включать давление на Украину и западных партнеров, отвлечение внимания российского населения от внутренних проблем РФ и возможные военные провокации против Украины. Роман Машовец подчеркнул готовность нашего государства дать отпор по любому сценарию и охарактеризовал такие действия России как подтверждение ее агрессивной политики и нарушения ею мирных договоренностей”, — говорится в сообщении.

Детали

Особое внимание во время разговора уделили состоянию и перспективам реформирования оборонного сектора Украины, в частности одобрения документов стратегического планирования в секторе национальной безопасности и обороны.

Машовец проинформировал Группу советников о ходе имплементации Стратегии национальной безопасности Украины, одобренной Указом Президента от 14 сентября 2020 года, в частности об утверждении в конце марта этого года Стратегии военной безопасности и подготовку Стратегического оборонного бюллетеня, Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период 2021 — 2025 годов и других стратегических документов.

“Кроме того, была предоставлена информация о ходе развития сил территориальной обороны Украины и подготовку Офисом Главы государства, Аппаратом СНБО, Министерством обороны и командованием Вооруженных Сил нового законопроекта, который должен урегулировать эти вопросы учитывая современные вызовы и угрозы. Была подчеркнута важность взвешенного и продуманного подхода к развитию системы территориальной обороны Украины в соответствии с принципами всеобъемлющей обороны и целостности государства”, — подчеркнул Роман Машовец.

Советники из стран НАТО выразили свою неизменную поддержку нашей стране.

Группа советников стран-НАТО поделились опытом оптимизации военного управления и создания действенной системы территориальной обороны, который должен обеспечить готовность Украины к защите от российской агрессии.

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Добавим

В оккупированном РФ Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности якобы “в результате деятельности США, ряда стран ЕС и Украиной”, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.