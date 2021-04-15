Кулеба: мы готовы говорить с Путиным в нормандском формате, но РФ избегает этого

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром рутина в нормандском формате, но Россия избегает этого. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.

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“Мы готовы провести полноценный саммит нормандской четверки и говорить с Путиным в этом формате непосредственно, но, к сожалению, РФ избегает такого формата”, — заявил он.

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Сообщалось, что переговоры Президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном пройдут с участием канцлера Германии Ангелы Меркель.

Президент Украины вместе с супругой посетят Францию завтра, 16 апреля. Тогда же ожидаются переговоры.

В конце марта состоялся разговор Макрона и Меркель с президентом России Владимиром Путиным, во время которой стороны среди прочего поднимали вопрос о ситуации в Украине.

Комментируя это, украинская сторона подчеркнула, что сдвигов в политико-дипломатическом урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечения всех участников Нормандского формата.