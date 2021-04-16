Байден "настоятельно" призвал Путина отказаться от любых военных действий в Украине

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер Джо Байден настоятельно "призвал собеседника отказаться от любых военных действий" в Украине. Об этом Байден рассказал на короткой встрече с прессой в четверг, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я дал понять президенту Путину, что Соединенные Штаты неуклонно поддерживают союзников и партнеров в Европе. Я выразил озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе Украины и в оккупированном Крыму. Я подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и настоятельно призвал его отказаться от любых военных действий”, — сказал Байден.

Детали

По словам американского лидера, пришло время деэскалации, путь к которой лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс. США готовы и дальше конструктивно продвигать этот процесс, добавил он.

Что было раньше

Как стало известно, на этой неделе Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о взимании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность.

Также в Белом доме сообщили, что американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу.