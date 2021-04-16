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Байден предложил Путину провести саммит в Европе этим летом

Байден предложил Путину провести саммит в Европе этим летом

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер Джо Байден предложил провести их встречу в формате саммита в Европе летом этого года. Об этом Байден рассказал на короткой встрече с прессой в четверг, передает корреспондент УНН.

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“Когда я разговаривал с президентом Путиным, я высказывал свою убежденность в том, что прямое общение между нами двумя должно иметь важное значение и продвигать вперед наши эффективные отношения, и он согласился с этим. С этой целью я предложил встретиться лично этим летом в Европе на саммите, чтобы обсудить ряд проблем, стоящих перед обеими нашими странами. Наши команды сейчас обсуждают такую возможность”, — сказал Байден.

Детали

Президент заявил, что надеется, что после этого саммита США и Россия могли бы начать диалог о стратегической стабильности, чтобы добиться сотрудничества в ряде сфер, в частности в области контроля над вооружениями и безопасности.

Что было раньше

Как стало известно, на этой неделе Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о взимании российских войск к границам Украины и призвал снизить военную напряженность.

Также в Белом доме сообщили, что американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Владимир Путин, Украина, Джо Байден
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