Байден о санкциях против России: мы могли бы пойти дальше

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер Джо Байден дал понять, что США могут прибегнуть и к другим мерам за действия России кроме сегодняшних санкций - но этого делать не будут. Об этом Байден рассказал на короткой встрече с прессой в четверг, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Когда мы говорили на этой неделе, я сказал ему (Путину — ред.), что в ближайшее время мы будем реагировать размеренно и пропорционально, потому что мы пришли к выводу, что они вмешивались в наши выборы, а их вмешательство в работу Solar Winds были абсолютно неуместными”, — заявил президент США.

Детали

Байден напомнил, что сегодня одобрил несколько шагов в этом контексте, в том числе выдворение нескольких российских чиновников за их действия.

Также президент США подписал указ с новыми мерами, включая санкции, о конкретных действиях, которые Россия сделала против интересов США.

“Я ясно дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти дальше, но я решил не делать этого, я предпочел быть пропорциональным. США не стремятся начать цикл эскалации и конфликта с Россией — мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов принимать дальнейшие шаги”, — подчеркнул он.

Контекст

Соединенные Штаты 15 апреля ввели против России новые санкции, которые стали первыми подобными мерами такого масштаба при администрации Джо Байдена. Это произошло всего через два дня после того, как американский президент предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести личную встречу.