Зеленский сменил главу Кировоградской ОГА

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Жалдака исполняющим обязанности главы Кировоградской областной государственной администрации. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента, передает УНН.

Детали

Так, Зеленский подписал указ № 164/2021 “О временном исполнении обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации”:

“Временно возложить исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Жалдака Валерия Александровича”, — говорится в документе.

Предыдущие указом № 163/2021 Президент уволил Назаренко Андрея с должности председателя Кировоградской ОГА согласно поданному им заявлению.

Что предшествовало

На заседании в среду Кабинет министров Украины принял освобождения Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской ОГА.

Зеленский представил нового руководителя облгосадминистрации Кировоградской области Андрея Назаренко 27 августа прошлого года.

Справка

Валерий Жалдак с 9 сентября 2020 года занимал должность первого заместителя председателя Кировоградской ОГА.