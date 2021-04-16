Зеленский объяснил, почему не говорил с Путиным

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский подавал запрос на разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но Кремль не дал согласия. Об этом Зеленский сказал в интервью французскому изданию Le Figaro, передает УНН.

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“Да, это правда. Я подал запрос (на разговор с Владимиром Путиным — ред.), когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться (с Президентом Российской Федерации — ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор — разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню. Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ”, — сказал Президент.

Детали

12 апреля пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения эскалации конфликта на востоке Украины, но пока не получил ответа.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает о запросах в последние дни со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.