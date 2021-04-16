Степанов ответил на критику вакцинальной кампании со стороны политиков
Максим Степанов
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на критику вакцинальной кампании со стороны народных депутатов во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
Так, министр Степанов отметил, что несмотря на реализуемые Минздравом инициативы и положительные изменения во всех сферах системы здравоохранения, критика отдельных политиков сосредоточена вокруг COVID-19 и прививочной кампании.
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"Сначала критиковали отсутствие плана, а потом выяснилось, что Минздрав представил действенный комплексный и поэтапный план еще в декабре прошлого года. Любой, у кого есть хотя бы элементарные навыки проектного менеджмента, поймет, что без детального плана реализации этапов и логистики любое количество вакцин будет бесполезно и системно разбазарено. Затем критиковали качество доставленных вакцин: AstraZeneca или Covishield, которую миллионами доз используют по всему миру. Некоторые отечественные политики, декларирующие проевропейский курс, называли подделкой, генериками, шмурдяком и даже говном. Меньше критики досталось вакцине Sinovac, но свою порцию негатива получил и этот производитель", - рассказал Степанов.
Детали
Глава Минздрава в обращении напомнил народным депутатам, что на информационную кампанию по популяризации вакцины государством не выделено ни копейки.
"Впоследствии ними (критиками - ред.) была придумана новая тема для обсуждения - провал информационной кампании. Известно ли вам, какой бюджет Минздрава на популяризацию кампании по вакцинации в год? Ноль гривен, ноль копеек. Все, что происходит в информационном пространстве относительно вакцинации, - это заслуга наших врачей, экспертов и международных организаций", - подчеркнул Степанов.
Вакцинация в Украине
Сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech - в рамках механизма COVAX.
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия на 200 тыс. доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
Ранее Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.