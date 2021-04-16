Зеленскому передали на подпись законы о реструктуризации банковских кредитов

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Законы о реструктуризации банковских кредитов № 4475 и № 4398 передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня соответствующие законы подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает УНН.

Детали

В частности, закон, который решает вопрос кредитов в иностранной валюте (№ 4475), устанавливает порядок и условия проведения реструктуризации обязательств по договорам о потребительском кредите, предоставленным в иностранной валюте.

Он предусматривает распространение норм закона на все потребительские кредиты, предоставленные в иностранной валюте, по которым денежные долги в иностранной валюте полностью не погашены.

Также предполагается проведение обязательной реструктуризации на определенных законом условиях, и осуществление реструктуризации по среднему значению курса между официальным курсом гривны к соответствующей иностранной валюте, установленному Нацбанком на день проведения реструктуризации, и официальным курсом гривны, установленному Нацбанком на дату предоставления кредита.

Основной целью закона о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте (№ 4398) является поддержка граждан Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте (валютным кредитам).

В частности, закон обязывает Фонд гарантирования вкладов физических лиц не позднее, чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах, предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости актива.

Закон также исключает из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника, если оно не превышает 60 кв. м, или 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника для квартиры или 120 кв. м для жилого дома.

Контекст

Эксперты предостерегли, что принятие законопроектов может вызвать экономический кризис. Среди недостатков законопроектов называли негативные для государственного бюджета последствия, ведь предложенный перерасчет ранее уплаченных должником сумм по кредиту потребует проведения погашений долгов за счет расходов кредитора.

Это может привести к уменьшению финансового результата до налогообложения кредитора и к неуплате в бюджет налога на прибыль кредитора в размере 18% от суммы погашения и от курсовой разницы.