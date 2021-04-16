Макрона может сделать "искусственное дыхание" Нормандскому формату - Зеленский

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон может сделать “искусственное дыхание” Нормандскому формату, ведь на сегодня “со здоровьем формата есть проблемы”. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, передает УНН.

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“Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон. Да, именно сейчас”, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, считает ли он Нормандский формат “мертвым”.

“Мне кажется, что Нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России. Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют”, — пояснил Глава государства.

Детали

Так, президент напомнил, что в нормандском формате в конце 2019 года был достигнут ряд договоренностей, но Россия до сих пор блокирует их реализацию.

В частности, была достигнута договоренность об открытии КПВВ — Украина выполнила договоренность и открыла четыре современные пункты, но с российской стороны их работа до сих пор остается заблокированной.

Также была достигнута договоренность обмен “всех на всех”, однако процесс также блокируется Россией.

“Далее мы договорились о режиме прекращения огня... 22 июля 2020 года мы начали режим прекращения огня. Здесь действительно у нас была победа. В течение семи месяцев более или менее соблюдался режим прекращения огня. Первые два-три месяца мы в целом радовались. Считал, что мы пошли вперед. Сложно, но смотрите, какие шаги. Затем ситуация осложняется, и с начала этого года, 2021-го, до этого момента — 27 погибших. Вот и все. И стреляют, и наращивается количество военных. Я спрашиваю в третий раз: хочет Россия остановить войну? Посмотрите на фото со спутника — и это ответ”, — отметил Президент.

Справка

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой 16 апреля осуществит рабочий визит во Французскую Республику. В рамках визита президент проведет встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.



Также лидеры проведут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.