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Россия делает из Крыма и Донбасса худшую зону, чем Чернобыль - Зеленский

Россия делает из Крыма и Донбасса худшую зону, чем Чернобыль - Зеленский

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Для Крыма и Донбасса нет будущего без Украины. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, передает УНН.

Так, по словам Зеленского, дня него Крым и Донбасс — это точно украинские территории, которые не будут счастливы без Украины.

Цитата

“Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация — в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Итак, это будет „мертвая“ территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто „мертвые“ регионы, к сожалению”, — сказал Президент.

Детали

По мнению Главы государства, много гражданских людей живут на оккупированных территориях — как в плену, но они считают себя украинцами.

“Есть люди в Крыму, в свое время кричали, что придет Россия, и они будут „жемчужиной у моря“. Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины”, — подчеркнул он.

Справка

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой 16 апреля осуществит рабочий визит во Французскую Республику. В рамках визита президент проведет встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Также лидеры проведут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате. На переговорах будет поднята тема сосредоточения российских войск к границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Украина, оккупация

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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