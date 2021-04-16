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Зеленский и Макрон в Париже собрались на встречу "тет-а-тет"

Зеленский и Макрон в Париже собрались на встречу "тет-а-тет"

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Париже началась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

Цитата:

"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона в формате один на один", - сообщили в ОП в 14:43.

Детали

Ранее в пресс-службе сообщили, что Президент вместе с женой прибыли во Францию.

Добавим, вскоре после этого, около 14 часов, ОП сначала сообщил о начале встречи президентов Франции и Украины, но потом удалил сообщение.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля пребывает с рабочим визитом во Французскую Республику - для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Также лидеры проведут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате. На переговорах будет поднята тема стягивания российских войск к границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Макрон Эмманюэль
Макрон Эмманюэль
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