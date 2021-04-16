Магалецкую обвинили в замалчивании коррупции в Госпродпотребслужбе и назначении коррупционеров на должности

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Руководитель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая игнорирует информацию о фактах противоправных действий работников службы. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Украины Александр Гайду.

Он уточнил, что речь идет об очередном коррупционном скандале, где замешан первый заместитель председателя Николаевского областного управления Госпродпотребслужбы. Последнего задержали за вымогательство взятки 2000 долларов США сотрудники полиции и прокуратуры.

"Очередная взятка среди чиновников Госпродпотребслужбы – ведомства, на деятельность которого поступают постоянные жалобы от бизнеса. Что скрывает руководство Госпродпотребслужбы? Отмечу одну важную деталь, до создания рабочей группы мы неоднократно обращались к Владиславе Магалецкой с требованием изменить подход к формированию кадров и ужесточить критерии подбора кадров в службе, основывая их исключительно на профессиональных качествах кандидатов. Однако, высказанные требования госпожа Магалецкая оставила без внимания, а комментировать работу своих подчиненных она отказалась.

Вместо того, чтобы выполнять свои прямые функциональные обязанности, Владислава Магалецкая обратилась в регламентный комитет ВР Украины, жалуясь на действия созданной депутатами рабочей группы. И, как показали недавние события, мы были правы: им всем есть, что скрывать. Стоит отметить, что задержанного чиновника на эту должность рекомендовала лично Владислава Магалецкая! Теперь у рабочей группы есть все основания считать деятельность Владиславы Магалецкой на должности руководителя ведомства неэффективной и требующей кардинальных изменений", — заявил Гайду.

Дополнение

Задержание должностных лиц Госпродпотребслужбы на взяточничестве наблюдается не впервые. В марте 2021 года управление ГБР в Николаеве разоблачило чиновника ГППС в Одесской области на вымогательстве взятки за работу ресторана во время карантина.

В то же время в июне планируется провести конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы, поскольку Магалецкая заняла эту должность в прошлом году без конкурса, по рекомендации министра развития экономики Игоря Петрашко.