Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,96 -0,0173  EUR: 33,46 -0,0137 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Переговоры со SpaceX о запуске украинского спутника: что говорят в космическом агентстве о готовности
Переговоры со SpaceX о запуске украинского спутника: что говорят в космическом агентстве о готовности
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5655

На фоне обострений на Донбассе киевлянам напомнили адреса подземных хранилищ

На фоне обострений на Донбассе киевлянам напомнили адреса подземных хранилищ

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Столичные власти на этой неделе обновили интерактивную карту Киева с адресами подземных хранилищ, передает УНН со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте КГГА.

Детали

Так, в КГГА отметили, что для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Фонд включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения. Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

"Для удобства информирования населения Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве", - отмечают в администрации.

Контекст

Отметим, что информация появилась на фоне сообщений об обострении ситуации на востоке Украины, а также наращивании сил Российской Федерации возле украинской границы.

Так, 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма. Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию.

Справка

По данным УНН, по состоянию на март 2019 года в Киеве учитывалось 515 хранилищ общей вместимостью более 300 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, хранилище
Вернуться к списку
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.