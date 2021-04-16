Зеленский: Россия до сих пор не передала ОБСЕ списки для обмена

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Россия и сепаратисты до сих пор не передали ОБСЕ списки для обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". Украина данные списки передала. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Париже, передает корреспондент УНН.

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"Сначала был обмен, а вторая часть пленных "всех на всех" - мы передали списки ОБСЕ, я об этом сказал господину Макрону и госпоже Меркель, списки со стороны России, со стороны сепаратистов они ОБСЕ не передали", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что на оккупированной части Донбасса боевики удерживают до 300 человек.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией сейчас "практически заморожены" из-за позиции российской власти.



