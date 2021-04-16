Зеленский, Меркель и Макрон призвали Россию отвести войска от украинской границы

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрона призвали Россию к отводу своих войск от украинской границы и аннексированного Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу канцлера Германии.

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"Канцлер, президент Макрон и президент Зеленский обсудили, в частности, ситуацию с безопасностью на российско-украинской границе и на востоке Украины. Они поделились беспокойством об увеличении российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали отвести эти военные подразделения, для деэскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что канцлер и президент Франции подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также они подчеркнули необходимость выполнения Минских договоренностей с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат усилия в "нормандском формате".

Что было раньше

В Париже сегодня, 16 апреля состоялась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Также лидеры провели переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.

Путин не подключался во время переговоров с Макроном и Меркель.



Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.