Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,96 0,0000  EUR: 33,46 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Переговоры со SpaceX о запуске украинского спутника: что говорят в космическом агентстве о готовности
Переговоры со SpaceX о запуске украинского спутника: что говорят в космическом агентстве о готовности
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
37500

Напряжение в Черном море: АМПУ заявила, что порты работают без ограничений

Напряжение в Черном море: АМПУ заявила, что порты работают без ограничений

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на 08:00 17 апреля морские порты работают без ограничений. Об этом говорится в сообщении Администрации морпортов Украины, сообщает УНН.

Детали

"По информации диспетчерской службы ГП "АМПУ", по состоянию на 08:00 17.04.21 порты работают без ограничений", - сообщили в Администрации.

Херсонский морской канал, Бугско-Днепровско-лиманский канал, устье "Быстрое" - открыты.

Что было раньше

Накануне стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб. Действия России происходят на фоне захода в акваторию двух эсминцев США Roosevelt и Donald Cook.

В то же время СМИ сообщили, что два американских военных корабля должны были войти в Черное море и оставаться там до 5 мая, однако в МИД Турции сообщили об отказе от такого решения.

Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. В ЕС анализируют ситуацию, связанную с решением Российской Федерацией ограничить свободу судоходства в Черном море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАТО призвали Россию обеспечить свободный доступ к украинским портам

Источник: УНН
Вернуться к списку
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.