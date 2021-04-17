Напряжение в Черном море: АМПУ заявила, что порты работают без ограничений

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на 08:00 17 апреля морские порты работают без ограничений. Об этом говорится в сообщении Администрации морпортов Украины, сообщает УНН.

Детали

"По информации диспетчерской службы ГП "АМПУ", по состоянию на 08:00 17.04.21 порты работают без ограничений", - сообщили в Администрации.

Херсонский морской канал, Бугско-Днепровско-лиманский канал, устье "Быстрое" - открыты.

Что было раньше

Накануне стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб. Действия России происходят на фоне захода в акваторию двух эсминцев США Roosevelt и Donald Cook.

В то же время СМИ сообщили, что два американских военных корабля должны были войти в Черное море и оставаться там до 5 мая, однако в МИД Турции сообщили об отказе от такого решения.

Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. В ЕС анализируют ситуацию, связанную с решением Российской Федерацией ограничить свободу судоходства в Черном море.

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