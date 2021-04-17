Два военных корабля Северного флота РФ вошли в Черное море

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Сразу два больших десантных корабля Северного флота России - "Александр Отраковский" и "Кондопога" прошли Босфор и вошли в акваторию Черного моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на турецкий информационный сайт Haber Turk.

Катера береговой охраны Турции сопровождали два десантных корабля Северного флота РФ через Босфор в Черное море.

По имеющейся информации российские корабли направляются в Севастополь.

По информации российских СМИ, в настоящее время в Средиземном море находятся еще два БДК Балтийского флота - "Калининград" и "Королев". В конце марта они зашли туда, пройдя пролив Гибралтар.

Ранее Черноморский флот РФ заявил, что 15 кораблей Каспийской флотилии перебазирован в Черное море на обучение.

Кроме того, Южный военный округ сообщал, что более 50 самолетов задействовано на учениях над акваторией Черного моря.

Что было раньше

Накануне стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб.

Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели в октябре 2021 части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. В ЕС анализируют ситуацию, связанную с решением Российской Федерацией ограничить свободу судоходства в Черном море.