Верещук сообщила, что Комитет Рады обрабатывает государственный оборонный заказ

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала проволочки с государственным оборонным заказом (ГОЗ) на 2021 год и заявила, что на сегодня все проблемные вопросы решены, передает УНН.

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"Поступил ГОЗ и мы уже заседали и рассматривали государственный оборонный заказ", - сказала она.

Верещук добавила, что не сомневается в том, что Вооруженные силы Украины на сегодня имеют все необходимое.

"Теперь вопрос, почему так долго, почему провал. Действительно, был принят закон, не успели до первого марта, сейчас уже подзаконные акты готовы. То есть вопрос решается, действительно критика принимается, но это не катастрофа, мы работаем в штатном режиме, вопрос контролируем", - резюмировала нардеп.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021-2022 годы".