Чехия вышлет 18 российских дипломатов

КИЕВ. 17 апреля. УНН. МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов, передает издание Novinky со ссылкой на министра иностранных дел страны Яна Гамачека, информирует УНН.

Детали

По его словам, эти люди были идентифицированы как сотрудники российских ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть Чехию.

Посольство России в Праге сообщило, что чешская сторона сообщила россиянам о высылке сотрудников дипмиссии, пишут росСМИ. “Да, чешская сторона нас сообщила. Посла вызывают сегодня в МИД Чехии”, — отметили в посольстве.

Что предшествовало

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило 15 апреля, что вызвало посла России в Лондоне, чтобы выразить “глубокую обеспокоенность” за ее “злонамеренные действия”.