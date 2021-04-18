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Кулеба завтра предложит ЕС шаги для поддержки Украины на фоне эскалации на Востоке

Кулеба завтра предложит ЕС шаги для поддержки Украины на фоне эскалации на Востоке

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 19 апреля, примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформирует коллег об обострении ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванном действиями Российской Федерации, и предложит Евросоюзу шаги для поддержки Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

Детали

Кулеба примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля по приглашению высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии ЕС и министров иностранных дел всех 27 государств-членов, как указано, будет находиться вопрос "обострения ситуации с безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации".

"Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", - отметили в МИД.

Что было ранее

Ранее в ЕС указывали, что внимательно и с серьезным беспокойством следят за ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины и за российскими войсками на границе страны, и эта тема будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС в следующий понедельник, 19 апреля.

Для справки

Совет ЕС по иностранным делам является высшим органом Евросоюза, принимает совместные практические решения и формирует объединенную позицию государств-членов по внешнеполитическим вопросами и вопросам безопасности.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Россия, Донбасс, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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