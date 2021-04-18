COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украина будет сотрудничать с Европейским Союзом над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президенткой Еврокомиссии Верой Юровой", - сообщил Шмыгаль.

Детали

По словам главы правительства, Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.

"Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - сообщил Премьер.

Контекст

14 апреля страны Европейского Союза официально договорились ввести COVID-паспорта для возобновления путешествий за границу.

29 марта Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации".

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, электронная система Минздрава Украины готова к любым решениям по внедрению электронных паспортов вакцинации.