Енин озвучил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины
Евгений Енин
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин озвучил фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины после провокации против украинского консула в Санкт-Петербурге. Нота о выдворении старшего дипломата РФ будет направлена посольству России в понедельник утром. Об этом он сказал в эфире Украине 24, передает УНН.
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"Старший дипломат РФ, российская сторона услышит буквально завтра утром, когда получит соответствующую ноту... Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации. Я надеюсь, что таким образом мы сможем дополнительно проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь", - отметил заместитель главы МИД.
По его словам, российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть территорию Украины.
"Старший дипломат - это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром", - сказал Енин.
Детали
По словам заместителя главы МИД, украинская сторона уже услышала "определенный шантаж с российской стороны". "Нам говорят, что "если вы будете настаивать на объявлении персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника вашего же посольства в Москве", - отметил Енин.
Что было ранее
17 апреля стало известно, что ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко рассказал, что российские правоохранители задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. И он уже находится в украинском дипучреждении.
Позже Россия заявила о нежелательности пребывания на ее территории украинского консула и рекомендовала покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля этого года.
По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула - это очередная провокация государства-агрессора по отношению к Украине на фоне военной эскалации вдоль украинских границ.
В ответ на провокацию против украинского консула в Санкт-Петербурге, Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве.
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