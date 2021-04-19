Власти Польши считают, что эскалацией Россия пытается сорвать предоставление Украине ПДЧ в НАТО

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Россия своими действиями на границе Украины пытается не допустить предоставления Киеву плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом заявил глава бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире польского телеканала TVP.Info, передает УНН.

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Щерский считает, что Украина приложила усилия для того, чтобы на следующем саммите НАТО ей был назначен план членства. Россия же, в свою очередь, пытается “остановить процесс возможного открытия дверей в НАТО для Украины”.

По его словам, подобная ситуация была в 2008 году, когда Грузия и Украина пытались получить ПДЧ, и в связи с этой ситуацией произошла война РФ и Грузии.

Щерский заметил, что ситуация может быстро выйти из-под контроля и тогда может вспыхнуть российско-украинский конфликт нового масштаба.