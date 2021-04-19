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Верещук: Украина активизировала диалог относительно членства в НАТО

Верещук: Украина активизировала диалог относительно членства в НАТО

Ирина Верещук

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украина активизировала военный диалог со странами НАТО на стратегическом уровне. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"У нас действительно активизировался военный диалог на стратегическом уровне. Особенно, что касается Черноморского региона нашего сотрудничества с Великобританией, Америкой, Канадой. НАТО всячески нас будет поддерживать, в том числе - по реформе оборонного сектора", - сказала Верещук.

Также нардеп прокомментировала ситуацию на Донбассе и спрогнозировала будущие действия РФ.

"Думаю, что широкомасштабного вторжения не будет. Но точечная эскалация, которая уже наблюдается, будет наблюдаться еще некоторое время.

Однако, все зависит от нас. От нашей боеготовности, политической и дипломатической слаженности. Если мы будем готовы - враг увидит это, почувствует и наступать не будет", - добавила Верещук.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что Украина нуждается в поддержке НАТО в противодействии РФ.

Источник: УНН
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