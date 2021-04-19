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Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной: Боррель перед заседанием глав МИД ЕС

Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной: Боррель перед заседанием глав МИД ЕС

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Поведение России станет одной из ключевых тем обсуждения во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания министров, призвав РФ отвести свои войска от украинской границы, передает корреспондент УНН.

Так, по словам топ-дипломата ЕС, на сегодняшней встрече рассмотрят два блока, первый из которых касается России.

Так, главы МИД обсудят высылку из Чехии российских дипломатов, о котором их проинформирует чешский коллега.

Кроме того, встанет вопрос о состоянии критика Путина Алексея Навального, который вызывает в ЕС обеспокоенность.

Цитата

“В-третьих, ситуация на границе с Украиной, где развернуты российские силы для проведения учений. Это очень опасная ситуация. Мы призываем Россию отвести свои силы от границы с Украиной”, — заявил Боррель.

Детали

Он добавил, что ЕС пригласил на встречу главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который объяснит членам совета министров, какова ситуация в настоящее время. Боррель добавил, что по его мнению на сегодняшний день “отношения с Россией не улучшаются”.

Вторым блоком вопросов, по его словам, станет ситуация в Эфиопии.

Что было раньше

Как стало известно накануне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 19 апреля, примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформирует коллег об обострении ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванной действиями Российской Федерации, и предложит Евросоюза шаги для поддержки Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина
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