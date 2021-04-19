Украинские военные готовы дать достойный отпор российскому "бешеному псу": Аваков проинспектировал подразделения на линии фронта

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На выполнение задания Генерального штаба и Верховного главнокомандующего, 19 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД для определения необходимых мер по дополнительной обороны. По его словам, украинские военные готовы дать достойный отпор враждебным силам РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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“Сегодня мы проводим инспекционную поездку, которая имеет цель проконтролировать ключевые функции обороны, которые возложены на подразделения Национальной гвардии, а также другие подразделения системы МВД, входящие в силы ООС. Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно — мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки — определить все необходимые меры для дополнительной обороны. Инспекция проходит по всей линии фронта — в Донецкой и Луганской области. С 2015 года — это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза”, — сказал Аваков.

Детали

Министр отметил, что Украина надеется на дипломатическое урегулирование эскалации. Однако, Объединенные силы готовы дать достойный отпор захватчику.

“Мы переживаем не простой период эскалации. Но мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне”, — добавил он.

В то же время Аваков подчеркнул, что кроме военных совещаний сегодня также пройдут обучения полицейских по обеспечению контрдиверсионных действий, а также обучение совместных сил ГСЧС и ГПСУ в акватории Азовского моря по обеспечению разминирования и всех дополнительных операций.

Командующий ООС генерал Владимир Кравченко отметил, что все подразделения Объединенных сил готовы к любым действиям со стороны противника.

В свою очередь, командир полка НГУ “Азов” Денис Прокопенко подчеркнул, что полк “Азов” в настоящее время находится в повышенной боевой готовности.

Что было раньше

На прошлой неделе в Донецкой области военнослужащие Госпогранслужбы провели учения. Они тренировали действия в оборонительном бою.



Справка

Мероприятия проходят на фоне обострения ситуации на границе Украины с Россией, куда РФ стянула значительное количество своих военных сил.

Так, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.