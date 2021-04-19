Кулеба предложил ЕС пошаговый план действий относительно Москвы: ключевой элемент - секторальные санкции

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На заседании Совета министров иностранных дел ЕС министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией. Об этом глава МИД написал в своем Twitter, передает УНН.

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“На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно”, — написал министр.

Детали

Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванном действиями Российской Федерации.



Что было раньше

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания министров 19 апреля призвал Россию отвести свои силы от границы с Украиной.