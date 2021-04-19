В Европарламенте призывают провести обсуждение российской угрозы Украине
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Политическая группа “Европейской народной партии” просит на следующей неделе провести парламентские дебаты на пленарной сессии Европарламента касательно наращивания российских сил на границе с Украиной. Об этом говорится в соответствующем заявлении евродепутатов, передает УНН.
Цитата
“Коллективный долг Европы — подтвердить нашу поддержку Украины, и мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Совета Европы, как Европейский Союз намеревается это сделать”, — сказала депутат Европарламента, заместитель председателя группы ЕНП по международным делам Сандра Калниете.
Детали
По словам Евродепутата, Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих у границы с Украиной, было убито несколько десятков украинских солдат.
Ситуация ухудшается и представляет собой серьезную и растущую угрозу европейской стабильности и безопасности, а также суверенитету Украины , отметила Калниете.
“Российскому режиму придется заплатить цену за свою агрессию против Украины, а также за то, как он обращается с Алексеем Навальным. Мы должны видеть российское правительство таким, какое оно есть — угрожающей, ненадежной диктатурой, которая сохраняет свою власть посредством агрессии против своих соседей и своих политических оппонентов. Мы уже видели этот точный сценарий, разыгрываемый раньше. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось снова ”, - подчеркнула евродепутат.
“ЕС и государства-члены должны начать выполнять свои декларации: мы должны помочь Украине в военном отношении с точки зрения укрепления потенциала, а также политически. Это должно быть разъяснено без промедления высшими властями Европейского Союза. Кроме того, вместе с нашими партнерами пора предоставить Украине План действий по членству в НАТО”, - заключила она.
Что было ранее
Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер ранее в интервью призвал остановить реализацию проекта газопровода Nord Stream 2 (“Северный поток-2”) в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины.
Дополнение
Отношения с Россией сегодня обсуждались на видеоконференции министров иностранных дел ЕС.
На заседании, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией.