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ЕС пока не работает над новыми санкциями против России - Боррель

ЕС пока не работает над новыми санкциями против России - Боррель

Жозеп Боррель

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На сегодняшний день не ожидается никаких новых санкций ЕС в отношении России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел ЕС, передает корреспондент УНН.

Так, Борреля спросили, стоит ли ожидать скоординированной высылки дипломатов из стран ЕС после соответствующих действий Чехии, а также ожидать ли новых санкций в отношении РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным и с войсками на украинской границе и в Крыму.

Цитата:

"На оба вопроса на данный момент ответ "нет"... Сейчас нет никаких шагов относительно дополнительных санкций против России. Вещи могут измениться, но сейчас ситуация такова, как я описываю", - отметил дипломат.

Что было раньше

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванном действиями Российской Федерации.

На заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерацией.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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