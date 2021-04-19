Степанов о заявлениях министра финансов: личного конфликта нет, я просто отстаиваю интересы украинской медицины

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24 прокомментировал заявления в свою сторону от министра финансов Сергея Марченко, передает УНН.

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"У меня не может быть личного конфликта с министром финансов. У меня есть отстаивание интересов украинской медицины, здоровья и жизни граждан. И если я говорю, что нам для закупки вакцины надо 15,1 миллиарда гривен и это подтверждено расчетами, а он решает, что достаточно 2,6, то потом получается, что я прав. Так же будет и с лабораторией (третьего класса для разработки вакцин - ред.), которую сегодня отмечал Президент. Понятно, что 100 миллионов гривен нам не хватит", - отметил Степанов.

Что было раньше

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов пытается наполнить бюджет Минздрава, пользуясь ситуацией с распространением COVID-19.

Дополнение

Напомним, Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав планирует восстанавливать производство всех вакцин в Украине. Необходимость этого стала очевидной в связи с ситуацией, когда многие страны в условиях дефицита стали ограничивать экспорт вакцин от COVID-19 в интересах собственного населения.